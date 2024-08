Nederlandse retail weet omzet stabiel te houden in juni

De Nederlandse retail zet in juni iets minder dan in juni 2023. De omzet blijft stabiel dankzij een groei in de non-food, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verkoopvolume daalt licht.

Non-food heeft 0,2 procent meer omgezet in juni. Dit is te danken aan groeiende verkopen bij elektronicazaken en drogisterijen. De omzet van kledingwinkels en zaken in schoenen en lederwaren zitten echter in een neerwaartse spiraal. Zo genereerden kledingwinkels 7,4 procent minder omzet en zien winkels in schoenen en lederwaren de omzet met 4,6 procent afnemen. De online omzet van modeartikelen daalde ook met 12,2 procent.

De Nederlandse retail zet in juni gemiddeld 0,7 procent minder om dan in dezelfde periode een jaar eerder.