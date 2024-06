Nederlandse retailer Fashiontiger opent winkel in Breda

Fashiontiger breidt uit. De Nederlandse keten opent de derde winkel en wel in Breda, zo is te lezen op de Instagram-pagina van het merk.

Het merk strijkt neer op Veemarktstraat 17 in Breda. Fashiontiger heeft al winkels in Rotterdam en Utrecht.

Fashiontiger is een merk dat zich richt op jonge meiden. Elke week worden nieuwe items toegevoegd aan de collectie. De missie van Fashiontiger is ‘om mode toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd of budget, zodat jonge mensen zichzelf kunnen uiten en hun stijl kunnen ontwikkelen.’ Sinds de oprichting van Fashiontiger in 2019 door Bieke Stienstra heeft het merk een grote schare fans weten te verzamelen.