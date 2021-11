Nederlandse tak H&M doet niet mee aan Black Friday dit jaar

H&M Nederland doet dit jaar niet mee aan Black Friday. Dat bevestigt een H&M in een statement via e-mail aan FashionUnited.

H&M maakt die keuze uit duurzaamheidsoverwegingen, zo blijkt uit het statement. “H&M vindt het enorm belangrijk dat aankopen worden gekoesterd en dat producten zo duurzaam mogelijk worden gekocht,” zo is in het statement te lezen. “We moedigen daarom onze klanten aan om bewust te kopen, door alleen te kopen waar je echt van houdt of wat je graag met liefde aan iemand anders wilt geven.”

De Nederlandse tak van H&M is de eerste binnen het bedrijf die afziet van Black Friday. “Nederland is een belangrijke markt voor H&M en de Nederlandse klant heeft een steeds groter wordende interesse in duurzame mode en bewuster winkelen, iets dat we heel erg toejuichen,” schrijft H&M. Volgens het bedrijf is er onder Nederlandse klanten steeds meer aandacht voor services als kledinghuur, het laten vermaken van kleding en tweedehands kleding. Deze elementen zullen worden geïntegreerd in de vernieuwde H&M-winkels in Amsterdam.