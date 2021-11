‘Nederlandse webwinkels willen eigen cao voor betere concurrentiepositie tegenover buitenlandse spelers’

Onder leiding van branchevereniging Inretail en online supermarkt Picnic zijn verschillende grote Nederlandse webwinkels in gesprek gegaan over het oprichten van een vereniging en het opstellen van een gezamenlijke cao. Daarmee hopen de webwinkels zich beter te kunnen weren tegen buitenlandse concurrenten als Alibaba en Amazon, zo schrijft het Financieel Dagblad.

Volgens het FD zijn naast Inretail en Picnic onder meer Wehkamp en Thuiswinkel.org bij de gesprekken betrokken. Wie er nog meer meedoen, konden Inretail en Picnic nog niet zeggen. Wel maakten zij duidelijk dat het ‘om Nederlandse webwinkels gaat die het overgrote deel van hun omzet online behalen, zowel in de food als de non-food’, zo is in het FD te lezen.

Iedereen dezelfde regels

De Nederlandse e-commerce-sector is snel groeiende. De sector telt nu al ongeveer veertigduizend werknemers, maar een eigen cao is er nog niet. De hoop is dat de cao de Nederlandse webwinkels een betere positie geeft tegenover buitenlandse spelers als Amazon, Alibaba of JD.com.

‘Zij komen hier een ongereguleerde markt binnenwandelen en zullen gaan concurreren op zaken als zzp-constructies en lage lonen,’ aldus Michiel Muller, oprichter van Picnic, tegenover het FD. ‘Op dit moment zijn tienduizenden werknemers alleen gebonden aan de wet en eigen regelingen van bedrijven.’ Op de huidige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de branche kwam in het verleden al vaker kritiek vanuit vakbonden.

Als de cao er komt, moeten alle Nederlandse webwinkels - inclusief buitenlandse bedrijven die naar Nederland komen - zich aan de opgestelde regels houden. De verwachting is dat de bedrijven die nu met Inretail en Picnic in gesprek zijn dit najaar nog een werkgeversvereniging zullen oprichten, waarna er verder gesproken kan worden over een cao.