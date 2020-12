Nederlandse winkel Afound sluit de deuren alweer

De Afound-winkel in Utrecht die afgelopen februari de deuren opende, gaat alweer sluiten. Dit bevestigt een woordvoerder van de Zweedse keten na een tip die binnenkwam bij FashionUnited.

Afound is onderdeel van de H&M Group en functioneert als een discountplatform voor eigen merken van de groep, maar ook voor derden zoals Adidas en Filippa K. Het merk opende begin dit jaar voor het eerst een winkel buiten de grens van thuisland Zweden en koos daarvoor Nederland.

“Als een familie van merken zoekt de H&M groep constant naar manieren op het winkelportfolio te optimaliseren,” aldus een statement van Afound aan FashionUnited. “Het aantal winkels, de winkel grote, verbouwingen en nieuwe locaties. Alles zodat het winkelportfolio het best mogelijk past binnen de groep. Toen Afound zich vestigde in Hoog Catharijne in Utrecht was het onder de voorwaarden dat de winkel mogelijk omgebouwd zou worden naar een van de andere winkels uit de H&M Groep. De winkel heeft zijn doel bereikt om meer naamsbekendheid voor Afound in Nederland te creëren,” aldus het bericht.

Naar welke formule de winkel in Hoog Catharijne wordt omgebouwd, wordt niet genoemd. Alle medewerkers zijn ingelicht en hebben een nieuwe functie aangeboden gekregen in de nieuwe winkel. Afound sluit de deuren op 31 december en de winkel zal heropenen in het begin van 2021 onder een andere naam, aldus het statement.