Negatieve sneltest nodig om in Duitsland te winkelen

Vanaf maandag 29 maart 2021 mag winkelen in Duitsland alleen nog met een negatieve sneltest. Dit geldt alleen voor Nederlanders, meldt het FD. De maatregel geldt voor de regio bij Twente en de Achterhoek. Consumenten zonder bewijs waarop staat dat ze recent geen corona hebben, komen de winkels niet meer binnen.

De coronabesmettingen lopen in Duitsland flink op. Ons buurland vreest voor een nieuwe besmettingsgolf en last daarom deze aanscherping in: het land trapt op de rem in alle regio’s waar veel besmettingen zijn.

Het FD meldt dat supermarkten, tankstations en kappers open mogen blijven. De Duitse deelstaat-autoriteiten wilden daarentegen dat andere winkels, net als musea en dierentuinen, na het weekend dicht gingen. Dit is echter niet aan de orde gekomen.

Als de regio erin slaagt om genoeg testmogelijkheden aan te bieden, mag er gewinkeld worden. Inmiddels worden de sneltesten gratis aangeboden en mag er gewoon gewinkeld worden, zo staat in de berichtgeving van het FD.

Ook België scherpte zijn maatregelen aan. Vanaf afgelopen zaterdag kan er alleen nog maar gewinkeld worden op afspraak. De Standaard meldt dat het eerste weekend met de strengere regels ‘dramatisch’ verliep.

Dit had te maken met verwarrende regels: niet iedere retailer gebruikte dezelfde maatregelen. Daarnaast voelde de consument zich verplicht om iets te kopen. De federatie van Belgische handel en diensten, Comeos, ziet alleen al op zaterdag een omzetverlies van 85 procent. “In de praktijk en in de cijfers komen de nieuwe regels van winkelen op afspraak neer op een derde sluiting”, voegt Dominique Michel, CEO van Comeos, in een persbericht toe.