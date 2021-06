New Optimist opent winkel met instore atelier: “We willen consument en maakproces weer samenbrengen”

Momenteel zitten er nog platen voor de ramen, maar begin juli opent in een hoekpand aan de Amsterdamse Bilderdijkstraat de eerste winkel van New Optimist. Een paar huisnummers verderop zit Daily Paper, aan de overkant van de straat de winkel van Olaf Hussein. De winkel is ‘heel zichtbaar’, vertelt Xander Slager, medeoprichter van New Optimist, aan de telefoon. En dat is belangrijk: in de winkel komt namelijk ook een atelier, waar klanten naar binnen kunnen lopen om met eigen ogen te zien hoe en door wie hun kleding gemaakt wordt.

New Optimist laat productieproces zien in eigen atelier

New Optimist verkoopt sweaters, T-shirts en broeken met unieke details, zoals schuine naden en dubbele capuchontouwtjes. Niet alleen in ontwerp, ook op productiegebied doet New Optimist het anders dan de meeste modemerken. In plaats van ver van huis te produceren en te werken met lange en complexe toeleveringsketens doet het team van New Optimist, onder leiding van Slager en zijn zakenpartner Nelleke Wegdam, vrijwel alles zelf - en binnen de landsgrenzen. Ontwerpen, snijden, naaien, strijken, wassen… Alleen de stoffen, circulair katoen gemaakt van gerecyclede vezels, worden elders geproduceerd.

Het grootste deel van die processen vindt binnenkort plaats in de winkel, voor het oog van de klanten. “We willen het maakproces terugbrengen naar de consument”, legt Slager uit. “Die twee kanten zijn de afgelopen decennia helemaal uit elkaar getrokken. We willen het verhaal vertellen van de materialen die we gebruiken, van de producten die we maken, en van de mensen die bij ons werken.” New Optimist is naast een kledingmerk ook een sociale onderneming, die zowel in reguliere banen voorziet als in gesubsidieerde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eerste winkel voor New Optimist in Amsterdam

New Optimist was in het begin best een spannende onderneming, herinnert Slager zich. Het merk draaide vanaf januari een pilot in een winkelpand in De Pijp, en lanceerde eerder dit voorjaar een webshop. “Het was echt een beetje aankijken of mensen inderdaad zouden openstaan voor het verhaal, en het zouden begrijpen”, vertelt Slager. “Maar het sloeg meteen aan. De groep mensen die hiernaar op zoek is, is groter dan we hadden verwacht.”

Nu is het merk klaar voor de volgende stap: een eigen winkel voor de lange duur. Daar komt ook een uitbreiding van het assortiment bij kijken, aldus Slager. “Er komen meer prints en meer kleuren bij, en meer T-shirts. Omdat we alles zelf doen blijft het assortiment relatief smal. Maar we willen ook geen tweehonderd verschillende items te produceren, het gaat ons om het verhaal.”

Slager en Wegdam kijken ook alvast verder vooruit. Als de winkel in Amsterdam eenmaal loopt, moet er een tweede komen, ook met een atelier. Slager: “Liefst in een andere plaats, zodat we weer een andere groep mensen kunnen bereiken.”