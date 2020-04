New York vestiging van 10 Corso Como gaat sluiten

10 Corso Como sluit de vestiging in New York. Dit meldt WWD op basis van een statement. De winkel werd nog geen twee jaar geleden geopend.

“Het is geen makkelijke beslissing geweest, maar de coronavirus pandemie groeit en de toekomst is onzeker. De omstandigheden maken het niet mogelijk voor 10 Corso Como om tot bloei te komen in het Seaport District [in New York,red.],” aldus het statement. “We nemen met verdriet afscheid van New York voor nu.”

10 Corso Como is het geesteskind van Carla Sozzani, de zus van de wijlen Francesca Sozzani - hoofdredacteur van de Italiaanse Vogue. 10 Corso Como werd al in 1991 opgericht en kreeg door de jaren heen meerdere vestigingen wereldwijd. Met de sluiting van de winkel in New York blijven alleen de winkels in Milaan en Seoul over.