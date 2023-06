New Yorker tovert Amsterdamse vestiging om in grootste winkel wereldwijd met facelift

Zestien jaar na de opening van de Amsterdamse New Yorker-vestiging in winkelcentrum De Kolk aan de Nieuwendijk, krijgt de winkel een ‘facelift’ en opent de winkel opnieuw zijn deuren op 8 juni, zo laat New Yorker weten in een persbericht.

New Yorker breidde de winkel uit en fungeert nu als ‘s werelds grootste flagshipstore van de Duitse modeketen. De winkel heeft twee verdiepingen en telt in totaal 3.200 vierkante keter winkelruimte.

“Wij zijn trots om verantwoordelijk te mogen zijn voor de grootste New Yorker-winkel. Samen met mijn geweldige, creatieve en enthousiaste team zullen wij dit filiaal tot een ware winkelbelevenis voor onze klant maken”, aldus S. Özkaya, store manager van de flagshipstore.