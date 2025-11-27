New Yorks modemerk Kith zet retail expansie voort met eerste winkel in Europa

Het Amerikaanse mode- en lifestylemerk Kith uit New York opent zijn eerste flagshipstore in het Verenigd Koninkrijk aan Regent Street in Londen. De winkel omvat ook de eerste onafhankelijke restaurantonderneming van het merk. Deze opening volgt op recente openingen in de Verenigde Staten, waaronder Chicago in oktober, en Japan.

Voor zijn permanente Britse vestiging voegt Kith de voormalige panden Regent Street 318 en 324 samen tot één unit. De winkel heeft twee verdiepingen en bevindt zich op de hoek van Regent Street en Little Portland Street. Het pand heeft twee aparte ingangen voor de Kith-winkelruimte en een aparte ingang voor Ronnie's, de nieuwe restaurantonderneming van het merk. De opening van het restaurant staat gepland voor later dit jaar.

De flagshipstore biedt de collecties van het Amerikaanse luxe streetwearmerk Kith, Kith Women en Kith Kids. Daarnaast is er Kith Treats, de ijs- en ontbijtgranenbar. Deze heeft een klassieke baropstelling met zitplaatsen in een zacht pastelkleurenpalet.

Ronnie Fieg, de oprichter van Kith, werkte samen met architect Ben Porto van Porto Architecture aan de realisatie van zijn ontwerpvisie voor de flagshipstore. Volgens het merk is de “historische integriteit” van het gebouw behouden. De gevel is namelijk onderdeel van de oorspronkelijke, door John Nash ontworpen Regent Street. Deze werd later vervangen door gebouwen in neobarokke stijl tijdens de heropbouw van Regent Street in de jaren twintig.

De hoofdingang wordt gekenmerkt door de originele vestibule van het gebouw. Deze heeft de originele gebogen beglazing en vensterglas van meer dan honderd jaar oud. Volgens het merk vangt dit ‘de luxe uitstraling van de winkelpui van binnenuit perfect’.

Aan weerszijden van de ingang bevinden zich Kith Kids en Kith Treats. De eerste heeft een lichter kleurenpalet, “gekenmerkt door het kenmerkende wolkenmotief dat is verwerkt in de plafondstructuur en de Kith-monogrammen”. Er is gebruikgemaakt van materialen als Estremoz-marmer, een op maat gemaakt waaiermozaïek en accenten van gesatineerd messing. Dit alles met ‘een verfijnde speelse geest’ die het merk Kith Kids omvat.

Vervolgens is er een speciale Kith Women-ruimte. Dit is een veel lichtere ruimte, gekenmerkt door op maat gemaakt wit eikenhoutwerk versierd met Crystal Tiffany-marmer, wanden bekleed met Estremoz-marmer en een band en inlegwerk van Pentelikon-marmer met een eikenhouten visgraatvloer. Dit doet denken aan de recente Kith Women-winkels in Chicago en New York City. De opening betekent ook dat de Britse consument voor het eerst toegang heeft tot het volledige assortiment Kith Women-kleding en -accessoires, inclusief de nieuwste seizoenscollecties en samenwerkingen.

Rechts van de Kith Women-ruimte en voorbij de kassa's wordt het kleurenpalet donkerder en rijker. Het bestaat uit notenhouten meubilair, wanden van Belvedere-marmer en tafels van Calacatta Vagli-marmer. Daarnaast is er leerwerk met Kith-reliëf, donkere houten visgraatvloeren, gecapitonneerde groene fluwelen accenten en inbouwverlichting in de plafonds met gipsen sierlijsten. In deze ruimte bevinden zich de seizoenscollecties, accessoires, fijne sieraden en samenwerkingen van Kith, evenals de exclusieve Kith London kleding- en accessoirelijn.

Een centraal punt in de flagshipstore is een grote trap in de Kith Women-ruimte die naar een lager niveau leidt. De trap is gemaakt van Calacatta Fantastico Arni-marmer met gesatineerd messing en heeft bij de ingang een kunstwerk met het Kith-wapen. De trap leidt naar beneden naar het volledige assortiment schoenen van Kith en andere kleding- en accessoiremerken. Dit omvat ready-to-wear, populaire schoenenreleases en geselecteerde luxe vintage.

Kith flagshipstore in Londen aan Regent Street - restaurant Ronnie's Beeld: Kith

Het restaurant Ronnie's maakt de flagshipstore compleet. Het biedt een klassieke New Yorkse eetervaring, van moderne mediterrane gerechten tot klassieke specialiteiten uit de ‘Empire State’. Het merk legt uit: “De sfeer eert een vervlogen tijdperk waarin een diner met goede gesprekken, een lunch met drie martini's of een high tea de perfecte gelegenheid was om je mooi aan te kleden en van de stad te genieten.”

Kith flagshipstore in Londen aan Regent Street Beeld: Kith London

