Next day delivery: Groenlinks en CDA willen maatregelen

Zowel Groenlinks en CDA willen maatregelen omtrent de optie voor ‘next day delivery’ in e-commerce. Dit melden Wim-Jan Renkema (GL) en Rene Peters (CDA), beide Kamerleden, tegen BNR.

Renkema is van mening dat de standaardoptie voor een levering de volgende dag voor onnodig nachtwerk zorgt. Zowel Renkema en Peters zijn van mening dat de consument vaak niet per se een item de volgende dag in huis wil hebben. Het probleem ligt bij de webwinkels die dit als standaard optie aanbieden. Beide Kamerleden suggereren dat consumenten daardoor geen andere optie meer kiezen.

Zowel Renkema als Peters benoemt dat de optie voor ‘next day delivery’ nog steeds mogelijk kan zijn, maar dat de consument dan net iets meer actie moet ondernemen. Dit komt in de praktijk neer op een enkele klik. Renkema wil graag dat de voorkeursoptie is dat de bestelling de volgende dag verwerkt wordt. Het Groenlinks kamerlid geeft aan dat hij zich voor kan stellen dat duurder nachtwerk het wellicht minder aantrekkelijk maakt voor webwinkels om de snelle bezorgoptie aan te bieden. In het gesprek met BNR benadrukt hij echter dat een extra belasting op nachtwerk niet meteen in de plannen staat.

Peters en Renkema weten dat deze verandering alleen werkt als de gehele branche hier samen stappen inzet. Daarom is staatsecretaris Van Ark van Sociale Zaken dan ook gevraagd om in gesprek te gaan met webwinkels en distributiecentra om onnodig nachtwerk te voorkomen.