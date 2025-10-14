NHTK lanceert collectie met queerplatform Kweir_ en doneert alle opbrengsten

Modelabel Nobody Has To Know (NHTK) komt na een pauze terug op de radar door een samenwerking met queerplatform Kweir__. De ‘No Dolls No Future’-collectie wordt op dinsdag 21 oktober gelanceerd tijdens een benefietavond in Club Church in Amsterdam. De volledige opbrengst van het evenement én de mode gaat naar Don’t Go We Will Fund Them, een burgerinitiatief dat transpersonen toegang biedt tot medische zorg.

De collectie, vastgelegd door fotograaf Stefan Geesink (Studio FFF Amsterdam), bestaat uit oversized T-shirts, een sculpturale jurk, rok, hoodie, bomberjack, poncho, tas en zilveren statement-sieraden met kenmerkende Kweir__-teksten. In de campagne dragen modellen en performers de kleding in zwart-wit silhouetten met de slogan “Protect All The Dolls” – een oproep tot solidariteit binnen de trans- en queercommunity.

De collectie is verkrijgbaar vanaf 21 oktober via de webshop van NHTK en wordt op 25 en 26 oktober ook gepresenteerd tijdens een pop-up event in Rambler Studios aan de Zeedijk 54, gepland rond het Amsterdam Dance Event.

De tekst gaat door onder de afbeelding

NHTK Credits: NHTK

Voor NHTK, dat dit jaar tien jaar bestaat, is de samenwerking een manier om opnieuw zichtbaar te worden met een helder concept. In 2019 kwam er een pauze en sloten alle drie de winkels.

“Die winkels waren meer dan retail,” zegt oprichter Jiske Snoeks. “Het waren safe spaces waar mensen konden experimenteren met hun genderidentiteit en expressie, waar ontmoeting en verbinding centraal stonden. Het was een heel bijzondere periode, maar ook zó intens dat we merkten dat de kern van waar we ooit voor begonnen zijn - ruimte creëren voor authenticiteit en expressie - wat op de achtergrond raakte.”

Na die bewuste pauze ging het label verder zonder vaste collectierondes, met intuïtieve drops, samenwerkingen en pop-ups die inhoudelijk bij het merk passen, met de nadruk op genderidentiteit en persoonlijke expressie.

Nu bevindt NHTK zich volgens Snoeks in een nieuwe fase, met een focus op verdieping en inhoudelijke samenwerkingen. “We laten de traditionele seizoenscollecties los en richten ons op projecten die maatschappelijke en persoonlijke betekenis dragen. De nieuwe collectie in samenwerking met Kweir__ is daar een mooi voorbeeld van.”

Terwijl naar nieuwe verkooppunten wordt gezocht, staat de studio van NHTK in de steigers. Die heropent op 8 november aan de Singel 421 in Amsterdam, als een ‘appointment-only space’.

Snoeks: “Het wordt een rustige, besloten plek waar je kunt experimenteren met stijl, expressie en identiteit – op jouw tempo, zonder ruis van buitenaf. Een ruimte waarin kleding je uitnodigt om te ontdekken wie je bent.”

De collectie in de studio bestaat uit handgemaakte stukken van NHTK’s lokaal geproduceerde label, aangevuld met geselecteerde vintage items, stukken uit samenwerkingen en een ruim assortiment accessoires.