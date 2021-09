‘Niet alle moderetailers voelden zich gesteund door overheid tijdens corona’

Nederlandse retailers zijn sterk verdeeld over de mate van steun die zij van de Nederlandse overheid hebben ontvangen tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van RetailTrends onder 125 Nederlandse retailers.

Een kwart van de Nederlandse retailers in mode en accessoires zegt weinig tot geen steun te hebben ervaren. 19 procent zegt ‘heel weinig’ steun te hebben gevoeld, 6 procent ‘weinig’. 31 procent van de respondenten daarentegen is positief over de overheidssteun: 6 procent noemde de mate van steun ‘sterk’, 25 procent ‘heel sterk’. De overige 44 procent gaf de beoordeling ‘gemiddeld’. Die cijfers komen min of meer overeen met het gemiddelde over de sectoren Fashion & Accessoires, Wonen & Lifestyle en Food.

Volgens RetailTrends is een van de kernoorzaken van de ontevredenheid over de overheidssteun de onduidelijkheid over de NOW-subsidies. “Tot op heden is het niet duidelijk of we het geld mogen houden,” aldus managing director Erwin Rutten van Takko tegenover RetailTrends. De keten heeft de inkomsten uit de NOW daarom voor de zekerheid opzij gezet.