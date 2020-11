Niet-essentiële winkels mogen weer open in Engeland op 2 december

Opluchting voor niet-essentiële winkels in Engeland. Zij mogen de deuren weer openen wanneer de lockdown eindigt op 2 december, zo laat premier Boris Johnson weten.

De niet-essentiële winkels gingen in het land op 5 november weer op slot als onderdeel van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Vorige week kwam er nog een oproep van meer dan 60 retailers in het land om de retail weer te heropenen. De retailers schreven een brief aan de overheid waarin ze benadrukten dat veel winkels nooit meer zouden heropenen als ze tijdens de decembermaand niet kunnen handelen.

Het lijkt er nu op dat de overheid dus gehoor geeft aan de oproep van de retailers. Naast de heropening van de retail zouden ook sportscholen en wellness plekken weer open mogen.