Niet-essentiële winkels zaterdag weer open in Frankrijk

De retail mag zaterdag weer open in Frankrijk, zo deelde president Emmanuel Macron mee in een speech. Het is een eerste stap waarbij het land weer uit de lockdown komt.

De heropening is onder strikte hygiëne voorwaarden en de winkels moeten sluiten om negen uur ‘s avonds. De niet-essentiële winkels werden per 30 oktober gesloten in de hoop de corona-besmettingen omlaag te krijgen in een nieuwe lockdown. De lockdown werd in eerste instantie aangekondigd voor tot en met 1 december. Dat de winkels aankomende zaterdag al weer mogen openen is dus iets eerder dan verwacht.

Officieel lopen fysieke retailers daar Black Friday mee mis, dat vrijdag 27 november plaatsvindt. Echter hebben meerdere retailers gehoor gegeven aan een oproep om Black Friday uit te stellen tot 4 december.