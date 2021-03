Nieuw concept Boetiek.nl steunt lokale boetieks

In een tijd waarin lokale winkeliers noodgedwongen hun deuren moeten sluiten als gevolg van een wereldwijde pandemie, lanceren Sophie Tarif en Nina van Boxtel het platform BOETIEK.NL. Een zoekmachine die lokale boetieks en Nederlandse retailers steunt in hun online groei.

Dat online shoppen enorm populair is, is niet nieuw. Al jaren stijgt het aantal online aankopen, maar door twee lockdowns en het sluiten van fysieke winkels neemt het percentage online bestellingen in een sneltreinvaart toe. Lokale boetieks, waarbij de focus voornamelijk op het winkelend publiek ligt, hebben het zwaar door de huidige maatregelen. Het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten nam sinds maart 2020 met 50% af. Door de pandemie is het belang van een online strategie vergroot, omdat het consumentengedrag - waarschijnlijk blijvend - is verschoven naar online shoppen. BOETIEK.NL steunt deze ondernemers, door het lokale aanbod te verzamelen en op één site doorzoekbaar te maken voor consumenten. Daarbij zijn handige filters beschikbaar om bijvoorbeeld duurzame, circulaire of upcycled producten te vinden.

“Wij dragen ons steentje bij door lokale boetieks, concept stores en merken van Nederlandse bodem te steunen bij hun online groei - in een tijd waarin offline shoppen een steeds kleiner aandeel heeft. ” Aldus Sophie & Nina (voormalig Product Manager en Commercial Specialist bij Kleding.nl). “Het is voor boetieks gemakkelijk om zich bij ons platform aan te sluiten. Via WordPress, Shopify of een op maat gemaakte website kun je je productaanbod met enkele muisklikken toevoegen aan BOETIEK.NL. De komende tijd zullen we ons richten op het aansluiten van nieuwe partners, het doorontwikkelen van de techniek en het verhogen van onze naamsbekendheid.”

BOETIEK.NL B.V. werd in oktober 2020 opgericht en is sindsdien continu in ontwikkeling. Per 1 februari van dit jaar zijn nieuwe aandeelhouders toegetreden, waaronder Peter Langenkamp (Founder en voormalig CEO van Kleding.nl) en Georgios Petropoulos (Founder en partner van EEN Media Group). Zij brengen een schat aan kennis en ervaring op het gebied van affiliate marketing en e-commerce.

Boetiek.nl heeft als primaire verdienmodel een vergoeding per klik. Met de nieuwe strategische aandeelhouders aan boord en de verwachte aankondiging dat Sanoma stopt met Fashionchick.nl, heeft Boetiek.nl grote ambities voor het komende jaar. Het bedrijf verwacht eind 2021 break-even te draaien en één miljoen online shoppers te bedienen.