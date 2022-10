Nieuw concept: CKS duikt in kledingverhuur

Belgisch modemerk CKS start op 20 oktober 2022 met het verhuren van pakken, dat meldt het modemerk in een persbericht. Het concept wordt gelanceerd in de winkels in Antwerpen en Gent.

CKS stelt twee statement pakken ter beschikking voor verhuur- bestaande uit een blazer, blouse en broek of rok, zo is te lezen. De pakken zijn in de kleuren groen en blauw beschikbaar. Consumenten betalen dertig euro voor vier dagen, waarna men het pak ongewassen terugbrengt. Wanneer de consument het pak na de huur wil kopen, krijgt men dertig euro korting op het totaalbedrag. Voor nu bestaat de huurcollectie uit twee pakken, maar een uitbreiding sluit CKS niet uit.

Elly de Schutter, marketing manager bij CKS, in het persbericht: “CKS wil haar klanten steeds iets verrassends en vernieuwends aanbieden. Met de verhuur van onze statement pakken hopen we consumenten een originele optie aan te bieden voor een leuke vriendinnenavond, dat ene personeelsfeestje of de aankomende feestdagen.”