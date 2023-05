Nieuw concept KIS THE WALL maakt exclusieve sneakers beter bereikbaar voor elke retailer

Het is een bekend probleem voor veel retailers: het vinden van exclusieve sneakers voor hun assortiment. Veel exclusieve sneaker merken hebben een gesloten distributienetwerk en zijn moeilijk te verkrijgen voor winkeliers. Maar daar komt nu verandering in dankzij het nieuwe concept KIS THE WALL door Keep It Sneaker.

KIS THE WALL, vertegenwoordigd door mode-agentuur D-Lux Concept, maakt het mogelijk de meest exclusieve sneakers ter wereld te verkopen via hoogwaardige geteste kiosken. De kiosken zijn ontworpen om retailers een gemakkelijke en veilige manier te bieden om de nieuwste en meest exclusieve sneakers aan te schaffen. De kiosken zijn uitgerust met de nieuwste technologie, waaronder een veilig betalingssysteem PAY, interactief touchscreen en een veilig opslagsysteem. Consumenten kunnen via de kiosk de gewenste sneakers bekijken en selecteren, en veilig betalen voor hun aankoop. Nadat de consument heeft betaald via de kiosk, ontvangt hij/zij een track and trace link waarna de bestelling bij hen thuis wordt afgeleverd/of in de winkel afgeleverd kunnen worden. De kiosken bieden consumenten en retailers een unieke winkelervaring, doordat zij de nieuwste trends en stijlen in de sneakerwereld kunnen bekijken en kopen.

Wat het concept zo bijzonder maakt, is dat het zich richt op exclusieve sneakers die niet in alle winkels beschikbaar zijn, vertelt Camille Vermue eigenaar van D-Lux Concept, ethousiast. Er wordt geselecteerd op de meest exclusieve en meest gevraagde sneakers van merken zoals Nike, Air Jordan en de momenteel controversiële Yeezy sneaker, die na de breuk in de samenwerking met Kanye West een erg gewilde sneaker is. Deze omvatten beperkte oplages, samenwerkingen en vintage stijlen die moeilijk ergens anders te vinden zijn en overal zijn uitverkocht.

Verkooppunten

Op elke verkoop die via de kiosk wordt gemaakt, ontvangt de retailer een commissie van de volledige bestelwaarde. Voor retailers is het concept van KIS THE WALL erg interessant, omdat ze geen investering hoeven te doen in voorraden. In plaats daarvan wordt er éénmalig geïnvesteerd in de kiosk zelf.

Het concept is al sinds eind vorig jaar getest in 20-tal winkels in de Benelux, waarbij de consument al daadwerkelijk bestellingen heeft geplaatst. Klanten kopen gemiddeld 15-tal paar sneakers per week, wat voor veel retailers een nieuwe omzetbron betekent.

Beeld: KIS THE WALL, eigendom van het merk.

Een belangrijke vraag voor veel retailers is hoe ze bij kunnen blijven met de nieuwste trends en exclusieve sneakers. KIS THE WALL heeft hier goed over nagedacht en zorgt ervoor dat de nieuwste sneakers elke paar dagen op het scherm van de kiosk te zien zijn. Bovendien worden alle maten van een model aangeboden, zodat de klant altijd de juiste maat kan vinden. Keep it sneaker is hier verantwoordelijk voor en haalt de laatste trends van social media en influencers.

Showroom in Antwerpen

Mode-agentuur D-Lux Concept in Antwerpen, bekend van agentschap van onder meer labels als Save the Duck en Peuterey voor de Benelux-markt en van Replay en Dstrezzed voor de Belgische-markt, biedt de mogelijkheid om de kiosk in de showroom te bekijken. Retailers die meer willen weten over het concept of het willen testen, kunnen hier in de showroom terecht. D-Lux Concept.

Met KIS THE WALL wordt het voor retailers mogelijk om exclusieve sneakers aan te bieden aan hun klanten zonder te hoeven investeren in voorraden. Het concept biedt niet alleen een nieuwe omzetbron, maar ook een unieke winkelervaring voor klanten. KIS THE WALL is de oplossing voor elke retailer die exclusieve sneakers wil aanbieden aan hun klanten.