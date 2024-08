Nieuw kunstwerk van Frankey siert gevel IWC Schaffhausen in Amsterdam

Horlogemakers in opleiding bij IWC Schaffhausen en de Nederlandse kunstenaar Frank de Ruwe, beter bekend als (Street Art) Frankey, hebben de handen ineengeslagen om de Amsterdamse P.C. Hooftstraat op te fleuren. Op de winkelpui van de horlogemaker staat nu een kleine bronzen sculptuur die een nog kleiner IWC Schaffhausen horloge draagt. Het beeld was 'de perfecte uitdaging om het kleinste IWC horloge ooit te ontwikkelen', aldus een persbericht aan FashionUnited.

Het kunstwerk, genaamd 'A Little Help by Frankey', toont een figuur die een verfkwast vasthoudt en een laag verf aanbrengt. Het doel van het kunstwerk op de gevel van IWC Schaffhausen is om 'de P.C. Hooftstraat positief te beïnvloeden en een glimlach op het gezicht van voorbijgangers te toveren', aldus Frankey.

De figuur draagt 'het kleinste IWC-horloge ooit': een IWC Big Pilot's Watch 43 Spitfire, gemaakt door IWC horlogemakers in opleiding. Volgens het persbericht moesten de horlogemakers in opleiding nieuwe deskundige vaardigheden ontwikkelen, waaronder het mengen van kleuren, het spuiten van de wijzerplaat, het oefenen met tampondrukken en het aanbrengen van lichtgevend materiaal op een klein oppervlak.

Het kunstwerk is te zien bij IWC Schaffhausen, Pieter Cornelisz (PC) Hooftstraat 132-134, 1071 CE Amsterdam.