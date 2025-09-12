Nieuw Nederlands merk op Schiphol: My Jewellery opent in Lounge 1

Schiphol heeft haar winkelaanbod verder uitgebreid met de komst van een nieuw Nederlands succesverhaal: het populaire sieraden- en lifestylemerk My Jewellery heeft haar deuren geopend in Lounge 1. De boutique is volledig ingericht in de herkenbare stijl van het merk en biedt een geselecteerd assortiment van sieraden, accessoires en cadeaus.

De komst van My Jewellery is onderdeel van de bredere strategie van Schiphol om het winkelaanbod te vernieuwen en beter aan te laten sluiten op de wensen van de moderne reiziger. Daarbij ligt de nadruk op beleving, vernieuwing en het aantrekken van bekende Nederlandse merken zoals My Jewellery.

“De komst van My Jewellery past perfect bij onze ambitie om het winkelaanbod op Schiphol te vernieuwen en relevanter te maken voor de reiziger van nu én morgen. We willen op Schiphol een assortiment bieden dat aantrekkelijk is voor iedere leeftijd en iedere reiziger. My Jewellery is daar een prachtig voorbeeld van: toegankelijk, stijlvol en eigentijds. Bovendien is het een sterk Nederlands merk waar we trots op zijn en dat nieuwe energie brengt in Lounge 1.” Arthur Reijnhart, Chief Commercial Officer

Vernieuwing Lounge 1

De opening van My Jewellery maakt deel uit van de grootschalige vernieuwing van Lounge 1. Het gebied waar reizigers na de securitycheck voor Europese vluchten verblijven, vormt een belangrijk onderdeel van Schiphols strategie om de reizigerservaring te verbeteren. De lounge is recent uitgebreid van 19.000 naar 24.000 vierkante meter. In totaal worden er 23 nieuwe retail- en horecaconcepten geïntroduceerd die zorgen voor meer kwaliteit, variatie en beleving.

Tot de recente vernieuwingen behoren onder andere de grootste winkel op de luchthaven, Today Duty Free, een nieuwe Starbucks-locatie van maar liefst 500 m², en de komst van de restaurantketen Eataly, die hiermee hun allereerste vestiging in Nederland opent. De toevoeging van My Jewellery sluit naadloos aan bij deze vernieuwingsslag en brengt een frisse, eigentijdse retailer naar het hart van Lounge 1.

“Reizen verbindt mensen, en juist daar willen we met My Jewellery onderdeel van zijn. Onze collecties zijn altijd geïnspireerd op het vieren van momenten samen. We zijn dan ook erg trots dat we op Schiphol een winkel mogen openen. Dit is voor ons een belangrijke stap vooruit in onze ambitieuze travel retail-strategie en natuurlijk voor onze internationale zichtbaarheid.” Sharon Hilgers, oprichter & CEO My Jewellery