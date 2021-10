Nieuw retailplatform Shopaloca maakt winkels zonder website toch online vindbaar

Vandaag is de officiële lancering van online retailplatform Shopaloca. Het Nederlandse platform, opgericht door Rosa Starmans en Joost Rust, helpt met name kleinere kledingwinkels en boetieks zonder website of webshop om toch online vindbaar te zijn voor consumenten, zo is in een persbericht te lezen. Op het platform moeten uiteindelijk alle Nederlandse kledingboetieks worden verzameld.

Het platform had al een soft launch in juli, maar vanaf vandaag zijn alle features van de website volledig actief. Winkeliers kunnen zich zelf op het platform inschrijven, en krijgen dan een eigen webpagina met waarop ze hun winkel kunnen presenteren, acties en evenementen kunnen aankondigen en openingstijden en contactgegevens kunnen delen. De locatie van de boetiek wordt zichtbaar op de interactieve kaart van Shopaloca, waar consumenten met behulp van filters naar verschillende soorten winkels kunnen zoeken. Consumenten kunnen op de pagina’s van de winkels ook recensies achterlaten.

“Boutiquehouders willen geen website, laat staan een webshop. Het is niet alleen duur én veel gedoe, het past ook nog eens niet bij hun identiteit,” aldus Starmans in het persbericht. “Deze winkels ontlenen hun bestaansrecht juist aan de klant die wil struinen door straatjes en rommelen in rekken. Die ervaring kan onmogelijk via het internet geboden worden, maar zonder ‘online presence’ zijn de boutiques niet te vinden - en dus zijn zowel de ondernemer als de klant de dupe. Daar wil Shopaloca verandering in brengen.”

Shopaloca ‘neemt de ondernemer alle gedoe uit handen, en de basisfunctionaliteiten zijn bovenal volledig gratis’, gaat Starmans verder. “We helpen boutiquehouders mee te gaan met de digitalisering, en toch hun eigenheid te behouden.”

Inmiddels zijn circa 5.500 winkels bij Shopaloca aangesloten.