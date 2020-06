Nieuw steunakkoord voor huurders en verhuurders in retailsector

Anderhalve maand geleden kwam de vastgoed- en retailsector een akkoord overeenbetreffende de (ver)huur van winkelpanden. Er werd opgeroepen tot een huuropschorting en maatwerk, maar halvwege mei bleek dat de helft van de winkeliers geen afspraken heeft kunnen maken over de huur. Daarom is er nu een steunakkoord 2.0.

Het is het resultaat van weken van onderhandelingen tussen de retail- en vastgoedsector, zo is te lezen in het persbericht. Het biedt met name handvatten voor retailers om tot afspraken met verhuurders te komen. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen de huur voor april en mei voor de helft kwijt te schelden en dat de helft van de huur voor juni wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

“We zijn bijzonder blij met deze uitkomst. Het geeft lucht èn richting voor heel veel retailers. Het vormt een houvast om de gesprekken constructief te vervolgen over huurkwijtschelding en opschorting van de juni maand. Veel retailers zitten hier op te wachten,” aldus Jan Meerman die namens Detailhandel Nederland deelnam aan de onderhandelingen in het bericht.

“Met dit akkoord houdt het niet op. Het is belangrijk dat we elkaar blijven steunen. Het zoeken naar oplossingen gedurende deze crisis moeten we als marktpartijen echt samen doen door gezamenlijke verantwoordelijkheid. We doen dan ook een dringende een oproep aan partijen die nog niet voldaan hebben aan onze belangrijkste afspraken over kwijtschelding en opschorting. Onzekerheden zijn voorlopig nog lang niet verdwenen en de retail voelt nog lange tijd de gevolgen van de anderhalve meter economie. We hebben elkaar èn de overheid daarom keihard nodig om het perspectief voor de retail zo optimaal mogelijk te organiseren”, aldus Meerman.