Nieuw winkelconcept: Decathlon opent eerste Bike Store in Amsterdam

De Amsterdamse Kinkerstraat is een nieuwe winkel rijker. Decathlon opent op 15 juni zijn deuren van de eerste Decathlon Bike Store, zo maakt de sportmodeketen bekend op zijn website.

De winkel is volledig gericht op fietsen en bijbehorende accessoires. De Bike Store is ook voorzien van een werkplaats, zodat er fietsreparaties plaats kunnen vinden én er is een ‘Circular Hub’ aanwezig waar Decathlon zijn BuyBack, Second Life en Rental-services aan zal bieden. Consumenten kunnen bovendien online bestelde producten in de winkel ophalen door het Click & Collect-systeem.

Wat het assortiment van de winkel betreft, zijn er bijvoorbeeld stadsfietsen, e-bikes en kinderfietsen te vinden. Consumenten kunnen een testrit maken op de beschikbare fietsen. Wie voor fietsreparaties of servicebeurten naar de winkel komt, moet online een afspraak maken.