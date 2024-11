Nieuw winkelconcept Hunkemöller licht tipje van de sluier van nieuwe merkrichting

Het is de eerste winkel wereldwijd die het nieuwe logo van Hunkemöller draagt. De vernieuwde winkel aan de Oudegracht in Utrecht heeft de primeur. Binnen in de winkel is nog meer verandering te zien: een nieuw winkelconcept. Het is het startschot van een grote transformatie bij het lingeriemerk. FashionUnited loopt door de winkel met kersverse Chief Retail Officer Eduard van Santen.

Het vernieuwde winkelconcept is in drie maanden bedacht, ontwikkeld en geïmplementeerd. De winkel in Utrecht geldt als pilotwinkel, samen met nog vier andere winkels die op een later moment dit jaar of zelfs begin volgend jaar de nieuwe inrichting onthullen. Van Santen geeft aan dat de grootschalige uitrol van het nieuwe concept dus wellicht niet alle elementen zal hebben die in de Utrechtse winkel te zien zijn. Het hangt allemaal af van de feedback van klanten en winkelmedewerkers.

Het eerste dat opvalt is het nieuwe kleurenpalet. De intense zwart en magenta-kleur van Hunkemöller zijn vervangen door zachtroze en bordeauxrood. Het concept kent veel meer ronde en zachtere vormen, zoals te zien bij bijvoorbeeld de kassa en de paskamers. Daarbij komt ook nog de duidelijk signing die ervoor zorgt dat bezoekers in één oogopslag kunnen zien waar bijvoorbeeld de producten voor de grotere cup hangen, of waar de essentials en nachtmode items zijn.

Het nieuwe winkelconcept in de pilot winkel. Credits: Hunkemöller

De algehele indruk dat de winkel ruimer is opgezet wordt bevestigd door Van Santen. Aan de muren hangen minder producten en gaan de rijen minder de hoogte in, plus tussen de producten is meer ruimte vrij gehouden. Daarbij hangt elk haakje minder vol, omdat er nog een andere verandering is doorgevoerd. “Voorheen hing de voorraad van de winkel zoveel mogelijk op een haak. Nu hebben we een selectie hangen en zijn de andere maten in kleine kasten onderaan de muur terug te vinden voor de medewerkers”, zo vertelt de Chief Retail Officer. Hierdoor hoeven de medewerkers niet heen en weer tussen de winkelvloer en het magazijn om een klant verder te helpen.

Verder naar achter in de winkel vindt men de plek voor de ondergoed-actie van Hunkemöller. Vijf items voor 29,99. Deze items hingen vroeger aan pilaren die rond kunnen draaien. Deze pilaren zijn nu vervangen door lades waar de items op maat geordend zijn. “We zijn nu voor deze optie gegaan om een luxere uitstraling te geven aan het concept.”

De paskamers. Credits: Hunkemöller

De kassa. Credits: Hunkemöller

Nieuw hoofdstuk voor Hunkemöller winkels: Zachtere uitstraling en nieuwe elementen

Die luxere uitstraling is een belangrijk punt voor het lingeriemerk. “We hopen dat het nieuwe concept de klant een meer premium, cosy en comfortabel gevoel geeft. Dat het nog steeds de zintuigen prikkelt op een positieve manier.” Van Santen geeft aan dat het merk een premium ervaring wil neerzetten, maar de toegankelijke prijzen voor de items blijft hanteren.

Hunkemöller stapt met het nieuwe concept weg van de sexy uitstraling die het lange tijd heeft gehanteerd. Het kenmerkende zwart en magenta worden verleden tijd en ook de ‘power posing’ in de campagnebeelden zal naar de achtergrond verdwijnen. Het betekent niet dat het compleet verdwijnt, want bij een gedeelte van de collectie zal dit nog steeds goed passen. Het merk wil er zijn voor vrouwen, op alle momenten van de dag en ongeacht de leeftijd van de drager. De slogan ‘A bra for every moment’ is hier al een voorbeeld van.

Van Santen verwacht binnen drie tot zes maanden na het onthullen van de winkelverbouwing in de vijf winkels (drie in Nederland, twee in Duitsland) goed conclusies te kunnen trekken. “We kijken naar welke elementen werken en welke niet. Daar kan dus nog wat fine-tuning in plaatsvinden.” Daarna zal het concept gefaseerd worden uitgerold naar de overige ruim 800 winkels van Hunkemöller. “We geloven sterk in een uniform concept. Elke consument, waar die ook ter wereld is, moet meteen Hunkemöller herkennen aan het winkelconcept.”

Hunkemöller zal de komende maanden de nieuwe merkidentiteit ook onthullen in nieuwe campagnes. Het productaanbod wordt geoptimaliseerd, met onder andere een groter aanbod van nachtmode. Daarbij komt ook nog het openen van een nieuw distributiecentrum én het verhuizen naar een nieuw kantoor.