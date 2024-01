Nieuwe cao voor winkelmedewerkers, minstens 3,75 procent salarisverhoging

Werknemers in de non-foodsector gaan erop vooruit. Dat meldt werkgeversorganisatie INretail in een persbericht. Het gaat om bijna 200.000 medewerkers die vanaf 1 januari 2024 minimaal 3,75 procent meer gaan verdienen. Wat ook verandert is het maandlonen systeem. Deze wordt omgezet in een uurloonsysteem.

Volgens de nieuwe cao, die twee jaar loopt, blijft het niet bij de 3,75 procent loonstijging vanaf 1 januari. Op 1 juli 2024 stijgen de salarissen weer. En in 2025 ook nog twee keer. Hoeveel precies, hangt af van de functie en ervaring van de medewerker.

Ook wordt het uurloon van retail medewerkers in de non-food sector onder de loep genomen. Het loongebouw waarmee de sector werkt, was gebaseerd op maandlonen. Dit wordt nu omgezet naar een uurloon systeem. Het minimumloon per uur werd gebaseerd op een 36-urige werkweek, met als gevolg extra loonkosten voor winkelmedewerkers in de non-foodsector, die een langere werkweek kennen.

De nieuwe cao die op 1 januari 2024 in is gegaan is “een net eindbod dat bij de vakbonden werd neergelegd”, meldt algemeen directeur Jan Meerman van INretail in een persbericht. Meerman erkent dat de non-food retail sector het moeilijk heeft gehad.

“Er staat veel druk op de non-food retailmarkt en de behoefte aan rust en duidelijkheid is groot, zowel bij werkgevers als medewerkers. Dat blijkt ook uit positieve uitkomsten van achterban raadplegingen van de vakbonden CNV Vakmensen, AVV, De Unie en RMU.“

FNV reageert op nieuwe cao

FNV, die in november een loonsverhoging van 14 procent eiste voor winkelpersoneel, is het niet eens met de nieuwe cao. In een persbericht laten ze weten dat het onmogelijk is voor winkelmedewerkers om door te groeien naar een leefbaar loon. In het persbericht geven ze een rekenvoorbeeld naar aanleiding van het nieuwe cao:

“Winkelmedewerkers beginnen op het minimumloon van 13,27 euro bruto per uur. Zij kunnen in hun loopbaan maximaal 0,40 eurocent doorgroeien naar 13,67 euro per uur, dat is maar 3 procent boven het minimumloon.”

Onur Erdem, bestuurder van de FNV, vindt een loonsverhoging van 3,75 procent daarom “te slecht voor de FNV om onze handtekening onder te zetten”. De FNV eist “respect en 14 procent loonsverhoging, zodat mensen kunnen rondkomen en gemotiveerd blijven.”