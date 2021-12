Nieuwe eigenaar voor winkelcentrum Oranjerie in Apeldoorn

Winkelcentrum Oranjerie in Apeldoorn is nu het eigendom van Bridget Real Estate, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hoeveel geld is neergeteld voor de overdekte passage is niet bekend.

Winkelcentrum Oranjerie verbindt de Nieuwstraat, Mariastraat en Hoofdstraat. Het telt 19.324 vierkante meter en er is ruimte voor 60 winkels verdeeld over de twee verdiepingen. In het centrum zitten onder andere TK Maxx, Zara, Mango, Name it, Okay Fashion & Jeans, Hema, Street One, ANWB en Bever.

“De centrale locatie is uniek, daarnaast is het winkelcentrum na een grootschalige renovatie helemaal up-to-date. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen de gebruikers, gemeente Apeldoorn en ons team ervoor kan zorgen dat het winkelcentrum echt dé trekpleister wordt in de regio,” aldus Paul Vermaat van Bridges Real Estate. “(…) We kijken enorm uit naar de toekomst, waarin wij actief zullen samenwerken en investeren in de groei en bloei van de Oranjerie.”

