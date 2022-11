Nieuwe Emmapassage officieel geopend: deze moderetailers vestigen zich in het Tilburgse winkelcentrum

In Tilburg werd vandaag het vernieuwde, overdekte winkelcentrum - de Emmapassage - feestelijk geopend. Diverse nieuwe moderetailers vestigden zich in het gerenoveerde winkelcentrum.

Het winkelcentrum biedt een mix van nieuwe winkels, een eat&meet ontmoetingsplein met een horeca-aanbod en een versterkt woningaanbod, zo is te lezen. De nieuwe Frederikstraat vormt een directe verbinding tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein en versterkt het winkelcircuit in de binnenstad.

Alle beschikbare winkelunits zijn op de dag van de opening verhuurd. De laatste beschikbare winkelunits werden vorige week verhuurd aan moderetailers MSCH Copenhagen en America Today, zo staat in het persbericht.

In de vernieuwde Emmapassage zijn de volgende moderetailers te vinden: America Today, Anne&Max, C&A, Ecco, Guts & Gusto, Mango, MSCH Copenhagen, Nelson schoenen, New Yorker, Only, Prénatal, Skechers.

Het overgrote deel van de winkels is inmiddels open voor publiek. America Today, Ecco, MSCH Copenhagen, New Yorker en Only verwachten hun deuren de komende maanden te openen. Exacte data zijn nog niet bekend.