Nieuwe formule van The Sting Companies ‘Club République’ opent derde winkel in Eindhoven

Club République opent haar derde winkel in Eindhoven. De nieuwe formule van The Sting Companies geeft het oude Scotch & Soda-pand aan de Rechtestraat een nieuwe invulling, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Club République opent op 31 januari 2025 officieel haar deuren.

Club République staat naar eigen zeggen bekend om haar gezellige en kleurrijke uitstraling. Het concept is geïnspireerd op de wereld van Havana. De winkel in Eindhoven zal ‘unieke artikelen en hebbedingetjes’ voor jonge meiden aanbieden.

De nieuwe formule van The Sting Companies heeft al een winkel in Amsterdam en in Utrecht. Club République zal naast de winkel in Eindhoven dit jaar meer winkels gaan openen, zo staat in het persbericht. Het concept wil een vaste waarde in het Nederlandse winkellandschap worden. In het kader hiervan, wordt de webshop in april 2025 gelanceerd.

The Sting Companies is het moederbedrijf van The Sting, Costes, Cotton Club, Koopman en Daily Aesthetikz.