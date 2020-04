Nieuwe invulling voor Hudson’s Bay-pand Amsterdam

Het Hudson’s Bay pand aan het Rokin in Amsterdam krijgt dit najaar al een nieuwe invulling. Techgigant Adyen neemt het gros van de drie panden over, alleen het pand waar kindermode werd verkocht hoort niet bij de deal, zo schrijft Het Parool.

Financieel topman Ingo Uytdehaage van Adyen bevestigt het nieuws aan de krant. “Onze uitdaging is dat we hard groeien en ook in deze coronacrisis veel mensen aannemen. We willen bovendien naar een plek waar we zichtbaar zijn. We zijn als klein Amsterdams bedrijf begonnen en de afgelopen jaren hard doorgegroeid. Daar hoort bij dat je laat zien wie je bent.”

Niet alleen het gros van het pand aan het Rokin wordt betrokken door Adyen, ook de Grote Vleeshal aan de Nes waar eerst de interieurafdeling van Hudson’s Bay zat, hoort erbij. In oktober moet het eerste gedeelte van het kantoor klaar zijn, aan het einde van het jaar het tweede gedeelte. Een deel van de begane grond blijft winkelpand, zo vertelt Uytdehaage tegen Het Parool. “Een van de ideeën die we hebben is om een pop-upstore op te zetten, waar om de paar maanden een van onze klanten in kan trekken. Zodat hij op een prachtige plek in de stad zit en wij kunnen laten zien wat we voor een winkelier en de consument kunnen betekenen.” Adyen faciliteert betalingen via een betalingsplatform. Zo werkt het bijvoorbeeld samen met De Bijenkorf, Mango, Hunkemöller en Tiffany & Co.

