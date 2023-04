Nieuwe regels: ACM maakt zich klaar voor grote veranderingen in digitale economie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt zich klaar voor grote veranderingen die eraan komen in de digitale economie door nieuwe Europese regels. Zo wordt de ACM het meldpunt voor mogelijke overtredingen en heeft het een leidraad afgerond met daarin uitleg over de Europese regels ter bescherming van zakelijke klanten op online platforms met de Platform-to-Business Verordening (P2B).

De ACM wordt het meldpunt voor mogelijke overtredingen en kan daar onderzoek naar doen, alleen of samen met de Europese Commissie. Dat komt door de invoering van de Europese Digital Markets Act (DMA). Uiteindelijk neemt de Europese Commissie het besluit, maar doet dat in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders van de EU-lidstaten, zo schrijft de ACM.

De leidraad is uitgebreid en bevat nu ook de uitleg over regels voor transparantie bij de rangschikking van zoekresultaten en regels voor het interne klantenafhandelingssysteem. De ACM wordt de toezichthouder van de P2B Verordening in Nederland. In de Verordening staan Europese regels voor een eerlijke en transparante online markt waar platforms zich verantwoordelijk gedragen.

“Het is goed dat er nieuwe regels komen om de digitale economie eerlijk, open en transparant te maken”, schrijft Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, in een bericht. “Bedrijven in de digitale economie moeten wennen aan de strengere regels. Ook de digitale markten moeten goed werken voor mensen en bedrijven. Dat is op dit moment niet altijd het geval. Om mensen en bedrijven daartegen te beschermen, zijn er regels gemaakt die gelden in de hele EU, zoals nu de Digital Markets Act en de Platform-to-Business Verordening.”