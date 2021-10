Nieuwe strategie Kalverstraat: meer ervaringen en groen, flexibele aanpak leegstand

De Kalverstraat en de daaraan liggende Heiligeweg slaan een ander pad in. De winkelgebieden presenteren een gezamenlijke nieuwe strategie. Met de nieuwe inslag hoopt men dat onder andere de Amsterdammer de Kalverstraat weer zal bezoeken.

De nieuwe strategie bestaat uit diverse pijlers. Zo moeten de winkelstraten transformeren van een traditionele winkelstraat naar een gebied met bijzondere en diverse ervaringen. Denk hierbij aan de Mind Spa die al in House of Rituals te vinden is en de Lego Minifigure Factory. Daarnaast moeten de straten vergroend worden, flexibeler omgegaan worden met leegstand, nieuwe bestrating en een mix van winkels en horeca.

“We zoeken voor de straat naar veel meer balans en dus diversiteit,” aldus Tineke van Alphen, voorzitter van de Biz, de ondernemingsvereniging van het gebied, in het persbericht. Het winkelgebied heeft nu een te grote focus op fashion en te weinig tot geen horeca, wonen en cultuur. Onder de nieuwe strategie vallen ook activiteiten voor Amsterdammers.

Het persbericht benadrukt dat de fysieke veranderingen in het gebied, zoals de vergroening en nieuwe bestrating, meer tijd in beslag nemen. De eerste resultaten moeten komend jaar te zien zijn.