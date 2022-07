Nike debuteert nieuwe winkelconcept 'Nike Style' in Seoul

Sportmerk Nike is verder aan het experimenteren met de retailconcepten. Het merk heeft namelijk weer een nieuw concept geïntroduceerd genaamd 'Nike Style', zo blijkt uit een persbericht.

Het concept debuteert in Seoul, Zuid-Korea. Het doel van het concept is om de 'definitie van sport uit te breiden'. "Als een geremixte uitdrukking van sport retail cultuur dat de grens tussen fysiek en digitaal vervaagd," aldus het bericht. Nike geeft aan dat de winkel 'gender-agnostische zones' heeft. In andere woorden: producten zijn niet op gender ingedeeld in de winkel. Het gaat hierbij om fleece items, tops, sport lifestyle footwear en accessoires.

Nike Style wil consumenten in staat stellen 'samen hun persoonlijke stijl uit te drukken'. Zo is er een content studio voor lokale creatievelingen en klanten waar men content kan maken voor hun eigen social media kanalen. De gehele winkel is ook voorzien van QR codes waarmee augmented reality ervaringen mee ontdekt kunnen worden. Deze ervaringen zijn gelinkt aan product innovatie bij Nike en ook kunstinstallaties in de winkel

Nike plant de verdere uitrol van het Nike Style concept. Het winkelconcept zal in het najaar van dit jaar openen in Shanghai en in de toekomst ook openen in andere landen.

Image: Nike Style store, Seoul

