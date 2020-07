Nike introduceert nieuw retailconcept: Nike Rise

Nike neemt de volgende stap in de ontwikkeling van de winkels. Het sportmerk introduceert opnieuw een nieuw retailconcept, Nike Rise. Dit concept reageert ‘op het ritme van sport’ aldus Nike in een persbericht. Het concept zal wereldwijd worden uitgerold in 2021.

Nike opent het nieuwe concept in Guangzhou. Nike Rise is volgens het bericht een ‘een-op-een, gepersonaliseerde winkelervaring die consumenten met sport verbindt en de ene gemeenschap met de ander’. De winkel is een ’responsive, data-powered hub’ die de bezoekers moet inspireren en helpen te bewegen.

De gehele klantervaring in Nike Rise wordt opgezet rondom de data die Nike verzamelt via leden en de real-time sportmomenten in de stad. Hoe de winkel eruit ziet en hoe de winkelervaring er doorheen loopt, wordt aan de hand van deze data bepaald.

“Of leden nu aanhaken door middel van de Nike App of in de winkel, ze worden uitgenodigd om een digitaal ondersteunde reis te ervaren het moment dat ze door de deur van Nike Rise lopen die hen linkt aan de energie en de bedrijvigheid van de stad,” aldus Cathy Sparks, general manager van Global Nike Direct Stores & Service, in het persbericht.

Neem hieronder alvast een kijkje in de winkel.

Beeld: Via Nike newsroom