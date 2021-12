Nix & Nix over pop-up concept UpNext: “Binnen vier weken waren we up and running!”

“Dankzij het UpNext concept hebben we een vliegende start gemaakt”, vertelt Wim Boekema enthousiast. Afgelopen mei lanceerde hij NIX & NIX, de eerste alcoholvrije slijterij van Nederland. “Via via hoorden we van UpNext, het pop-up verhuurlabel van Wereldhave, en voilà: binnen vier weken was onze eerste winkel in één van de Wereldhave-centra een feit. Daarna volgden er snel meer.”

Kombucha’s

Alcoholvrije drankjes zijn hip. Er komt steeds meer vraag naar kombucha’s, schuimende Ale’s en IPA’s, gemberdranken en zelfs wijn, gin en whisky zonder alcohol. Wim Boekema: “Wat wij bij NIX & NIX doen, is de beste, lekkerste en mooiste alcoholvrije dranken ter wereld bij elkaar zoeken en verkopen. In mei lanceerden we onze webshop en twee maanden later openden we onze eerste fysieke winkel in Haarlem. Het bleek een schot in de roos: consumenten vinden het supertof om binnen te wandelen en zich aan alle alcoholvrije drankjes te vergapen. Nóg leuker vinden ze het om plaats te nemen aan de bar en verschillende drankjes te proeven. Kortom, een bezoek aan NIX & NIX is echt een belevenis.”

Helpende hand

Boekema wilde zo snel mogelijk meer winkels openen. “Maar inmiddels was het al oktober... hoe gingen we dat doen? Via via kwamen we bij Wereldhave terecht, eigenaar van elf winkelcentra in Nederland. Zij geloofden in ons concept en wilden graag meedenken. Het plan was om in november en december drie nieuwe winkels te openen. Het mooie aan UpNext is dat Wereldhave op allerlei manieren de helpende hand biedt. Denk aan zaken als ontwerp, afbouw, verlichting, inrichting, bemanning, marketing en meer. Uiteindelijk hebben we een aantal dingen zelf geregeld, - zoals de kassa’s en pinapparaten, het plaatsen van de bar en het personeel - en heeft Wereldhave geholpen met onder andere het afwerken van de winkelunit, de belettering, de marketing & communicatie en een feestelijke opening.”

Heel opgetogen

De NIX & NIX in Heerhugowaard opende als eerste haar deuren, op 12 november. Daarna volgden al snel de winkels in Leiderdorp en Nieuwegein. Boekema: “We zijn heel opgetogen over het UpNext Concept en de samenwerking met Wereldhave. We zaten meteen op dezelfde golflengte en waren verrast hoe snel ze tot actie overgingen. Daarnaast zijn we erg blij met de contacten die we via Wereldhave hebben opgedaan. Ook het UpNext huurcontract was snel getekend. Je wilt als ondernemer duidelijkheid en flexibiliteit en dat is precies wat we gekregen hebben. Het heeft ons niet alleen een vliegende start opgeleverd, maar ook het volste vertrouwen in de toekomst.”

Wereldhave

Wereldhave exploiteert elf winkelcentra in Nederland, in Arnhem, Capelle aan den IJssel, Heerhugowaard, Hoofddorp, Leiderdorp, Nieuwegein, Purmerend, Tilburg en Roosendaal. De winkelcentra worden de komende jaren getransformeerd tot Full Service Centers: one-stop locaties waar consumenten niet alleen komen om boodschappen te doen en te winkelen, maar ook om te ontspannen - in restaurants, bowlings, fitness- en wellnesscentra's - en naar gezondheidsafspraken te gaan.

UpNext

UpNext is het fullservice verhuurlabel van Wereldhave waarbij huurders snel en flexibel een pop-up store op een high traffic locatie kunnen openen. De huurder wordt op tal van manieren ondersteund om de winkel snel op te zetten en tot een succes te maken.

Interesse?