Nog 55,4 procent minder passanten in winkelstraten

De Nederlandse winkelstraten moeten het nog steeds doen met minder dan de helft van de passanten van voor de pandemie. Bureau RMC, gespecialiseerd in passantenmetingen, meldt dat in vergelijking met 2019 de passantenaantallen nog 55,4 procent lager liggen.

Sinds de winkels na de verplichte sluiting in april weer open mochten, is het 23,9 procent drukker in de winkelstraten dan in 2020. Wanneer over het gehele jaar tot nu wordt gekeken, liggen de passantenaantallen nog 21 procent lager dan in 2020, maar dit wordt beïnvloed door de verplichte sluiting in het eerste kwartaal.

De weekenden, de koopavonden en de zondag hebben het meeste geleden onder de pandemie. Deze momenten laten nu minder drukte zien. Vooral de woensdag heeft populariteit vergaart en komt zowel in het eerste kwartaal als in het tweede kwartaal van 2021 boven het niveau van 2019 uit.

Wat niet veranderd is, is dat het drukste moment van de dag rond de drie uur ‘s middags ligt. Bureau RMC meldt dat men niet vroeger op de dag of meer verspreid is gaan winkelen. Shoppers die naar de winkelstraat komen, komen volgens het bureau gericht, zijn beter voorbereid en hebben meer te besteden.