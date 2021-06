Nog altijd strubbelingen tussen huurder en verhuurder in de retail

Het blijft schuren tussen Nederlandse retailers en de verhuurders van winkelpanden. Van alle mkb-winkeliers die hun winkels deze winter gedwongen moesten sluiten vanwege de coronapandemie lukte het 61 procent om een korting op de winkelhuur af te spreken met de verhuurders. Een deel van de retailers is echter ontevreden over die afspraken. 39 procent heeft nog helemaal geen overeenstemming bereikt, zo blijkt uit een peiling van Inretail.

Op basis van gerechtelijke uitspraken die tot nu toe werden gedaan over de huurverdeling tussen huurders en verhuurders ten tijde van een lockdown, concludeert Inretail dat een fifty-fifty-verdeling redelijk is. Lang niet alle winkeliers kregen dat echter voor elkaar. Waar het mkb wel tot een overeenkomst met de verhuurder kwam, betrof de afspraak in 37 procent van de gevallen een huurkorting tussen 20 en 40 procent. Bij nog eens 37 procent werden kortingen van 40 tot 50 procent afgesproken.

In een vijfde gevallen werden door de verhuurder echter wel extra voorwaarden aan de huurkorting verbonden, zoals een verlenging van het huurcontract. Soms werd ook huuropschorting afgesproken. Daarmee is Inretail niet blij. Met huuropschorting wordt het betalingsprobleem vooruitgeschoven, ziet de brancheorganisatie.

Van de retailers die nog geen afspraken hebben gemaakt, is 17 procent nog in onderhandeling. 22 procent lukte het helemaal niet om een deal te sluiten. “Als partijen er niet uitkomen en retailers daardoor met te hoge kosten blijven zitten en omvallen, werkt dat leegstand in de hand”, zo schrijft Inretail. De brancheorganisatie roept verhuurders die nog geen afspraken hebben gemaakt, daadkracht te tonen. “Retailers staan op de eerste treden van de ladder om uit het diepe dal van de crisis te klimmen en zijn er bij gebaat om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de huurbetalingen. Dat helpt om de focus te kunnen verleggen naar de toekomst.”