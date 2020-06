Nølson verhuist met winkel naar nieuwe locatie

Het Nederlandse mannenmodemerk Nølson verhuist naar een nieuw adres. Het merk verplaatst zich van de Govert Flinckstraat in Amsterdam naar het Gerard Douplein, zo meldt oprichter Niek Koedam aan FashionUnited.

Het merk meldt dat door de coronacrisis een hoop is verander bij het merk. De online sales zijn gestegen, maar de verkoop in de winkel aan de Govert Flinckstraat bleven achter door lagere bezoekersaantallen. “De coronacrisis biedt ook weer mooie kansen, in het straatbeeld is er namelijk veel veranderd. Veel winkels komen leeg te staan en merken sluiten haar deuren, dit biedt kansen.”

De winkel aan het Gerard Douplein wordt op 1 juli geopend. “Het publiek dat hier zit is precies onze doelgroep,” aldus het merk. De verhuizing moet naast meer fysiek verkeer ook zorgen voor een positieve impact op brand awareness en merkidentiteit.