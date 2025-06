Norah opent eerste Amsterdamse vestiging aan de Kinkerstraat

Amsterdam krijgt in november haar allereerste vestiging van damesmodeketen Norah. Dit bevestigt Hans Sterk, CEO van Norah, in een e-mail aan FashionUnited, naar aanleiding van eerdere berichtgeving door RetailTrends. De nieuwe winkel opent aan de Kinkerstraat.

Norah richt zich op damesmode in het laag-middensegment en biedt kleding tot en met maat 48. De keten groeit binnen vijf jaar van ongeveer 57 naar 100 winkels verspreid over Nederland, waarmee zij een sterke expansie doormaakt.

Naast de opening in Amsterdam kondigde Sterk eerder via LinkedIn aan dat nieuwe vestigingen gepland staan in Deventer, Lent, Someren, Hilversum, Waalwijk, Rotterdam en Helmond. Ook zullen bestaande winkels in Leeuwarden, Sneek, Zevenaar en Bladel binnenkort worden gerenoveerd. Voor 2026 zijn bovendien nieuwe vestigingen in Valkenburg en Woerden bevestigd.