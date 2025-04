Nude Project landt in Amsterdam: een door Kubrick geïnspireerde winkel om Noord-Europa te veroveren

Bruno Casanovas, medeoprichter en creatief directeur van het Spaanse Nude Project, ontvangt ons bij de deuren van hun nieuwe vestiging in Amsterdam, de nieuwste aanwinst in hun netwerk van fysieke winkels. Met deze recente toevoeging aan hun portfolio van fysieke locaties wil Nude Project Noord-Europa veroveren en aantonen dat ze niet langer alleen een merk van grafische sweaters zijn, maar een modebedrijf met een visie, een concept en internationale ambities.

De winkel, gevestigd op Leidsestraat 31, is niet te missen. Het is gevestigd in een opvallend rood bakstenen gebouw met een kenmerkende groene koepel, die de klassieke Amsterdamse architectuur behoudt, terwijl het interieur de essentie van het merk weerspiegelt.

Met een oppervlakte van 400 vierkante meter, verdeeld over verschillende verdiepingen, bevindt de nieuwe ruimte zich op een toplocatie en biedt het werk aan 20 mensen.

Zelfs met de ramen bedekt —in afwachting van de officiële opening— blijft het interieur beschermd tegen de nieuwsgierige blikken van voorbijgangers in een van de drukste straten van het centrum, maar onze rondleiding begint zodra we over de drempel stappen.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

De ruimte, ontworpen door het Valenciaanse bureau El Departamento, is geïnspireerd op de filmwereld van Stanley Kubrick. Elke ruimte biedt een andere, maar verbonden sfeer, in een parcours waarin hout, muziek en natuurlijk mode de boventoon voeren.

Meteen na het oversteken van de drempel waakt een beschermengel over de ingang. Aan zijn voeten markeert een mozaïekvloer van marmer het begin van de route, die niet kan beginnen zonder de huisregels te lezen…

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

De eerste ruimte doet denken aan de sfeer van 2001: A Space Odyssey, met een futuristisch licht dat een zorgvuldige selectie van basics met logo, denimkleding, knitwear en een regenjas begeleidt, perfect voor deze stad. Het meest bijzondere item is zonder twijfel een limited edition T-shirt, exclusief ontworpen om de opening in Amsterdam te vieren.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

De trap begeleidt de klim met herinneringen, een introductie voor degenen die het merk voor het eerst ontdekken. Van een foto waarop ze aan de tafel van hun oma werken tot een foto van Madonna met hun kleding of de voetbalschoenen van Ronaldinho uit hun nieuwste collectie.

Om beide verdiepingen te verbinden —trouw aan het motto “By Artists for Artists”— heeft Nude Project de kunstenaar Lucas Muñoz ingeschakeld, die een negen meter hoge geluidstoren heeft geïnstalleerd die verticaal door het hele gebouw loopt en beoogt elke verdieping te laten vibreren met een andere sonische sfeer, de route begeleidend met een experimenteel akoestisch ontwerp.

Boven wachten twee zeer bijzondere ruimtes. Naast de kleedkamers krijgt de sfeer een meer intieme uitstraling, waardoor het aanbod wordt verheven tot een boetiekconcept met de meest speciale kledingstukken.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

Op het plafond nodigt een surrealistische muurschildering, handgeschilderd door Pedro Pereda met symbolische en religieuze verwijzingen, uit om te stoppen of zelfs om op het rode cirkelvormige tapijt te liggen dat het midden van de ruimte inneemt, waarmee de slotscène van het gemaskerde bal in Eyes Wide Shut wordt opgeroepen.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project

De volgende stop is Lolitas, een ruimte die uitnodigt om aan het raam te zitten met uitzicht op de gracht. Gedurende de week presenteert de ruimte zich als een leeshoek met koffie en uitzicht op de gracht, terwijl in het weekend plaats wordt gemaakt voor dj-sessies, Desnudas —hun biermerk— en ontmoetingen met de lokale gemeenschap.

Nieuwe winkel van Nude Project in Amsterdam. Credits: Nude Project.

De tour kan alleen eindigen door langs de kassa te gaan, waar zich naast de basics een pooltafel bevindt die de meest vrouwelijke kledingstukken van hun aanbod, sieraden in een vitrine en meer petten in de schijnwerpers zet.

Voor degenen die meer dan 400 euro besteden, houdt de ervaring daar niet op. Ze ontvangen een munt die, wanneer ze deze in een gleuf naast de kassa stoppen, de kamer enkele seconden zal transformeren. De lichten veranderen, de muziek gaat harder en transformeert de ruimte tijdelijk in een club.