Nudie Jeans opent nieuwe ‘denimkiosk’ conceptstore in Londen

Nudie Jeans heeft een nieuwe winkel geopend in Shoreditch, in het oosten van Londen, met een nieuw ‘denimkiosk’-concept. De opening is onderdeel van de internationale retailuitbreidingsplannen van het Zweedse denimmerk, waaronder verdere openingen in het Verenigd Koninkrijk, Indonesië en Nieuw-Zeeland.

De nieuwe, bescheiden winkel in Londen, gelegen aan 9 Club Row in Shoreditch, betekent de terugkeer van het merk naar East London na de sluiting van de winkel in Redchurch Street in oktober 2024. De nieuwe locatie is ook de eerste Nudie Jeans-locatie met de ‘denimkiosk’, een reparatiewerkplaats aan de voorkant van de winkel die gratis reparaties aanbiedt voor alle Nudie Jeans-denim.

Het ontwerp van de winkel biedt ook een gecureerde winkelervaring, met een selectie van de nieuwste jeans-, top- en accessoirecollecties van het merk, naast een tweedehands denim aanbod, en fungeert als een lokaal distributiecentrum. De verhuizing vermindert de noodzaak van luchtvracht om online bestellingen uit te voeren, omdat het bestellingen verzendt vanuit de dichtstbijzijnde Nudie Jeans-winkel en lokaal over de weg transporteert.

Nudie Jeans Shoreditch store Credits: Nudie Jeans

Martin Gustafsson, chief creative officer bij Nudie Jeans, zegt in een verklaring over het nieuwe concept: "Deze reparatiewerkplaats is geïnspireerd op een denimkiosk, waar nauwgezette aandacht voor detail de ruimte definieert. Het is bijna alsof de ruimte zelf de leiding heeft - je volgt gewoon de aanwijzingen. De kiosk is gevuld met een volledig denimassortiment voor zowel heren als dames en is dicht opeengepakt, van de betonnen vloer tot de grenen planken, helemaal tot aan het kleikleurige plafond. Het resultaat? Het is als een architectonische mortadella - gelaagd, rijk en vol karakter.

“Het ontwerp viert vakmanschap en duurzaamheid. Een reparatiewerkplaats staat in de etalage, waardoor klanten getuige kunnen zijn van de denimrestauratie in actie. Binnen ontvouwt een indigo-gekleurde muur met panelen zich net als denim twill. We zorgen ook voor flexibiliteit voor de toekomst - alle winkelarmaturen en meubels zijn ontworpen om te worden hergebruikt en opnieuw gemonteerd op nieuwe locaties, waardoor verhuizingen of herontwerpen duurzamer en efficiënter worden.”

Nudie Jeans Shoreditch store Credits: Nudie Jeans

Nudie Jeans, opgericht in 2001 in Göteborg, Zweden, heeft 27 reparatiewerkplaatsen in de VS, Europa, Australië en Azië, waaronder in Stockholm, Sydney, Londen en Los Angeles, evenals 16 reparatiepartners en meer dan 600 wederverkopers over de hele wereld. In 2024 repareerde Nudie Jeans wereldwijd meer dan 73.000 spijkerbroeken.

Tijdens het tweede kwartaal bereidt het merk zich voor op de opening van zijn eerste winkel in Manchester, evenals in Bandung in Indonesië en Auckland in Nieuw-Zeeland als onderdeel van zijn internationale retailuitbreidingsprogramma.

