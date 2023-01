‘Ochama kiest in Nederland voor afhaalpunten bij derden, in plaats van eigen ‘pick-up shops’’

De Chinese websuper Ochama geeft toch de voorkeur aan afhaalpunten bij derden boven de eigen ‘pick-up shops’. Afgelopen jaar werden drie van de vier eigen afhaalpunten van Ochama al gesloten, zo bevestigt een woordvoerder van moederbedrijf JD.com tegeover RetailTrends. Wat er met de vierde locatie gebeurt, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

"Op basis van onze verkenning in het afgelopen jaar hebben we het model geoptimaliseerd via ons eigen geautomatiseerd magazijn en afhaalpunten bij derden, aangevuld met thuisbezorging," aldus de woordvoerder. "In plaats van het exploiteren van eigen grootschalige pick-up shops, zal dit model de efficiëntie van de supplychain verder verbeteren en gunstigere prijzen voor onze klanten opleveren."

De vier winkels van Ochama werden in de winter van 2022 geopend in Leiden, Rotterdam, Utrecht en Diemen. Klanten konden daar producten ophalen die ze op het internet hadden besteld: kleding en accessoires, maar ook boodschappen en speelgoed.

In oktober kwam naar buiten dat ten minste één van de pick-up shops de deuren al had gesloten. Het zou gaan om de vestiging in Diemen. Later het najaar kwamen daar ook de vestigingen in Rotterdam en Leiden nog bij. De toekomst van de vestiging in Utrecht is nog onzeker. Ochama heeft daarnaast nog tachtig afhaalpunten in Nederland, en ook tien in België.

In oktober vertrok ook de Nederlandse operationeel directeur Mark den Butter. Sindsdien wordt Ochama aangestuurd uit China, zo laat de woordvoerder van JD.com weten.