OFM. introduceert Premium-winkels

In een nieuwe stap in het verhaal van OFM. (Only for Men) worden nu premium-winkels geïntroduceerd. De eerste winkel met het concept OFM. Premium concept is de nieuwe winkel in Deventer, zo blijkt op LinkedIn. De winkel in Deventer is de overgenomen zaak van Aldino Moda Herenmode.

FashionUnited heeft contact gezocht met OFM. over het concept, maar op het moment van publicatie nog geen aanvullende informatie ontvangen.

De premium-winkels zullen, zoals de naam al suggereert, meer premiummerken aanbieden die niet bij de reguliere OFM.-winkels te vinden zijn. Zo worden in het bericht de merken Peuterey, Tramarossa, Paul & Shark en Xacus S.r.l. genoemd.

De reguliere OFM. winkels krijgen steeds meer landelijke dekking. Het bedrijf heeft namelijk al 22 vestigingen.