OFM. opent in Hoofddorp feestelijk de 25e winkel

In het hart van winkelcentrum Vier Meren is op woensdagavond 10 september het nieuwste OFM. clubhuis feestelijk geopend. Met deze vestiging in Hoofddorp bereikt de Nederlandse mannenmoderetailer een bijzondere mijlpaal: de 25e winkel in Nederland. OFM. breidt hiermee zijn landelijke aanwezigheid verder uit en onderstreept de ambitie om dé bestemming te zijn voor modebewuste mannen die op zoek zijn naar gemak, persoonlijke service en een spraakmakende winkelervaring.

De nieuwe winkel in Hoofddorp is met 1000 vierkante meter een ruime en stijlvol ingerichte vestiging, waarin het merk zijn onderscheidende concept volledig tot zijn recht laat komen. Klanten vinden er een zorgvuldig samengestelde collectie van meer dan 50 A-merken, met zowel casual als zakelijke outfits. Merken als PME Legend, Polo Ralph Lauren, Profuomo, Cavallaro, Boss, Denham, Replay, J.C. RAGS, Xacus, Gran Sasso en Paul & Shark zijn er simpelweg niet te missen. Ook voor trouwmode en maatwerk is de OFM. Mensperience store in Hoofddorp het juiste adres. De deskundige verkoopspecialisten geven scherp advies en hebben oog voor detail. Iedere outfit stemmen ze volledig af op de wensen van ‘koning klant’.

Meer dan shoppen alleen

Wat OFM. uniek maakt, is de beleving in de winkel. Alles draait om gemak, persoonlijk contact en een spraakmakende uitstraling. In Hoofddorp is dit vanaf de eerste stap voelbaar. Van het warme ontvangst tot het deskundige stijladvies en de overzichtelijke inrichting waarin klanten op hun gemak kunnen shoppen. De winkel is ontworpen als een inspirerende plek waar mannen niet alleen kleding kopen, maar ook écht geholpen worden in het vinden van hun eigen stijl. En dit natuurlijk onder het genot van een goede kop koffie, een ijskoud biertje of een smakelijk portie bitterballen.

“Deze opening betekent veel voor ons,” vertelt Arthur Feenstra, CEO van OFM. “Niet alleen omdat we onze 25e winkel openen, maar ook omdat Hoofddorp een belangrijke locatie is binnen onze groeistrategie. We hebben hier een prachtig clubhuis gerealiseerd waar onze klanten kunnen rekenen op kwaliteit, gastvrijheid en service zoals je die nergens anders vindt. Dat is OFM. en daarmee onderscheiden wij ons”

Openingsweekend: 11 t/m 14 september

De feestelijke opening wordt groots gevierd met een speciaal, extra lang, openingsweekend van donderdag 11 tot en met zondag 14 september. Bezoekers profiteren van zeer aantrekkelijke openingsacties, exclusieve kortingen en verrassingen in de winkel. Een uitgelezen kans voor nieuwe klanten om kennis te maken met OFM, dé winkel vol mode voor alle mannen.

De winkel is centraal gelegen in het drukbezochte winkelcentrum Vier Meren, waardoor OFM. perfect bereikbaar is voor zowel inwoners van Hoofddorp als bezoekers uit de regio.