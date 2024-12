OFM. vestigt in Aldino Moda Herenmode in Deventer

Mannenmoderetailer OFM. komt op de plek van Aldino Moda Herenmode in Deventer. Eerder hintte de retailer al op een vestiging in Deventer, maar nu blijkt dat het de plek van een andere mannenmoderetailer overneemt.

Aldino Moda Herenmode houdt op dit moment een uitverkoop en zal in maart 2025 doorgaan als een OFM-winkel. De winkel telt 550 vierkante meter aan winkeloppervlak en in de buurt is er veel parkeergelegenheid. Zo’n vestiging past perfect in het winkelportfolio van OFM.

OFM (voorheen Only for Men) kent een geschiedenis van het overnemen van bedrijven van en plekken waar al herenmodewinkeliers gevestigd waren. Zo nam het recent familiebedrijf Rob Vollebregt, Klein Kleding, Van Westen Menswear en Paul Jacobs Fashion over.