Modemerk Olaf Hussein sluit tijdelijk zijn winkel in Amsterdam op De 9 Straatjes, dat maakt het modemerk bekend op Instagram.

“Back soon!”, schrijft Olaf Hussein in het bericht. “We renoveren ons pand om een betere klantbeleving te creëren.” De winkel is op dit moment gesloten.

De winkel is tot en met het einde van maart gesloten. Olaf Hussein verkoopt dames- en heremode.