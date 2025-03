Old Navy innoveert met Radar, gebruikt RFID en AI voor slimmer voorraadbeheer

Old Navy, onderdeel van Gap Inc., innoveert. Het merk werkt samen met het Amerikaanse technologiebedrijf Radar. Het doel van de samenwerking is de implementatie van AI-gestuurde RFID-technologie in al zijn Amerikaanse winkels voor een verbeterde voorraadbeheer, zo blijkt uit een persbericht van Gap Inc. Volgens Haio Barbeito, CEO van Old Navy, zal deze technologie het winkelpersoneel ook helpen om beter in te spelen op klantbehoeften en de algemene winkelervaring verbeteren.

RFID, dat staat voor Radio Frequency Identification, is een systeem dat objecten herkent, informatie over hen opslaat en deze zonder menselijke tussenkomst naar computers stuurt. Deze technologie werkt met radiogolven om gegevens draadloos over te dragen. Het platform Radar combineert RFID, kunstmatige intelligentie (AI) en computer vision-technologie voor real-time voorraadbeheer.

Sven Gerjets, Chief Technology Officer bij Gap Inc., benadrukt dat deze samenwerking een strategische stap is om technologie en retail verder te integreren. “Met de altijd-aan RFID-technologie van Radar willen we onze winkels transformeren tot echt verbonden ruimtes, te beginnen met Old Navy. Continu producttracering kan ons helpen voorraad aanvulling te optimaliseren, de klant- en teamledenervaringen te verbeteren en ons meer real-time inzichten te geven die productontwerp en innovatie ondersteunen.”

Spencer Hewett, CEO van Radar, voegt toe: “We zullen winkelteams voorzien van e-commerce-niveau inventaris- en productinzichten, zodat ze fysieke winkels met dezelfde precisie kunnen beheren als hun online operaties. Dit zal hen helpen de operaties te optimaliseren en ervoor te zorgen dat klanten vinden wat ze willen, wanneer en waar ze het nodig hebben.”

Radar, gevestigd in New York, wordt gesteund door grote retailers zoals Gap Inc., American Eagle en investeerders als Y Combinator en Founders Fund. Voor retailers is nauwkeurig voorraadbeheer cruciaal, zo onderstreept het persbericht. Door gebruik te maken van Radar’s AI-gestuurde platform kan Old Navy haar voorraadbeheer verbeteren, verlies minimaliseren en een geoptimaliseerde winkelindeling realiseren.