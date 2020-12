Omzet Amazon op Black Friday en Cyber Monday zestig procent hoger dan in 2019

Onafhankelijke verkopers op online retailplatform Amazon hebben flink geprofiteerd van het afgelopen kortingsweekend. De ondernemers draaiden in het weekend van Black Friday tot aan Cyber Monday een wereldwijde omzet van 4,8 miljard dollar (omgerekend 4 miljoen euro). Dat is 60 procent meer dan vorig jaar op deze dagen werd omgezet, zo meldt het bedrijf op zijn website.

In het bericht wordt de gedraaide omzet niet uitgesplitst per land, regio of productcategorie. Wel laat Amazon weten dat in de Verenigde Staten het meest werd geshopt in de categorieën Beauty, Home en Fashion.

Volgens Amazon behaalden ruim 71.000 kleine en middelgrote bedrijven van over de hele wereld een omzet hoger dan 100.000 dollar (83.000 euro) sinds het begin van het feestdagenseizoen, halverwege oktober.