Omzet detailhandel begin 2021 hoger dan voor de pandemie, cijfers kleding- en schoenenwinkels nog negatief

De omzet in de Nederlandse detailhandel kwam in de eerste vier maanden van 2021 uit boven het niveau van dezelfde maanden in 2019, toen van de coronapandemie nog geen sprake was. Vooral de omzet van webshops lag hoger dan twee jaar terug. Fysieke kleding-, schoenen- en lederwarenwinkels bleven echter sterk achter op de rest van de sector, zo blijkt uit een rapport van ABN Amro.

De totale omzet van stenen kledingwinkels lag tussen begin januari en eind april 29,4 procent onder de cijfers van 2019. De omzet van fysieke schoenen- en lederwarenwinkels lag 27,8 procent lager. Deze winkels waren tot 28 april 2021 dan ook beperkt open. De mogelijkheid tot winkelen via een click & collect-systeem vanaf 10 februari en winkelen op afspraak vanaf 16 maart konden de verloren omzet niet goedmaken. De cijfers lagen zelfs nog enkele procenten lager dan in de eerste maanden van 2020, toen de pandemie al rondging maar de winkels nog geopend waren.

De omzet van de totale detailhandel lag evengoed 8 procent hoger dan twee jaar geleden. Deze groei heeft vooral te maken met de stijgende verkoopcijfers van webshops, zo concludeert ABN Amro. De totale omzet van Nederlandse webshops lag in de eerste vier maanden van 2021 24,7 hoger dan in 2019. Tegenover de eerste vier maanden van 2020 was het verschil zelfs 70 procent. Naast webshops zagen ook supermarkten, doe-het-zelf-winkels en drogisterijen een hogere omzet dan voor corona. ABN Amro verwacht dat de bestedingen in het derde kwartaal van 2021 over de gehele breedte van de detailhandel verder zullen opveren.