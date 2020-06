Omzet detailhandel groeit, kleding- en schoenenwinkels houden omzetverliezen

De omzet van de Nederlandse detailhandel was in mei 2020 8,2 procent hoger dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is de grootste omzetgroei van de afgelopen veertien jaar. Vooral de omzet in de foodsector en in de categorie doe-het-zelfartikelen steeg aanzienlijk, evenals de omzet uit online verkopen. De omzetcijfers van kleding- en schoenenwinkels bleven ruimschoots lager dan in 2019.

De omzet van kledingwinkels was in mei 23,4 procent lager dan een jaar eerder, die van schoenen- en lederwarenwinkels 20,5 procent lager. Dat zijn vooralsnog betere cijfers dan tijdens het dieptepunt in april, toen de omzet van kledingwinkels 58,5 procent lager lag dan in april 2019, en die van schoenen- en lederwarenzaken 44,7 procent lager.

Door groene cijfers in de categorieën doe-het-zelfartikelen, recreatie-artikelen en elektronica steeg de omzet van winkels in de non-foodsector in mei 2020 evengoed met gemiddeld 1,2 procent, de eerste groei sinds het invoeren van de coronamaatregelen eind maart.

E-commerce presteerde goed in mei, net als in april. De online omzet was in mei 49,5 procent hoger dan in mei 2019. Op april 2020 na is dat de sterkste omzetstijging sinds de eerste publicatie van e-commerce-cijfers door het CBS in januari 2014. Webwinkels zetten 38,7 procent meer om; de omzet van multi-channelers steeg met 64,8 procent.