Omzet detailhandel stijgt voor de zesde maand op rij, vooral groei bij kleding- en schoenenwinkels

De Nederlandse detailhandel draaide in de maand augustus gemiddeld drie procent meer omzet dan in augustus 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij kleding- en schoenenwinkels was de omzetgroei relatief het hoogst: deze zetten respectievelijk 22 en 14,1 procent meer om dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In non-foodwinkels was over het algemeen een sterke groei te zien. Hier nam de omzet met 6,3 procent toe. De verkoopcijfers van non-foodwinkels lagen in augustus 2021 bijna 15 procent hoger dan in augustus 2019. In de sector voedings- en genotmiddelen lag de omzet juist 3,8 procent lager dan vorig jaar.

In 2020 was er vanwege de gesloten winkels veel aandacht voor e-commerce. Wie dacht dat deze met de heropening van fysieke winkels weer zou wegvallen, had het mis. In augustus werd online 10,2 procent meer omzet geboekt dan in augustus 2020. Webwinkels behaalden 9,4 procent meer omzet, multi-channelers 11,3 procent. De online omzet van kleding en modeartikelen steeg met 20,4 procent, waar dat in 2020 nog 11,1 procent was.